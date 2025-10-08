Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

8 октября, 08:50

Безработный ПТУшник: МВД России составило социальный портрет пьяного водителя

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / nikamo

Среднестатистическим портретом пьяного водителя в России стал безработный мужчина в возрасте 30-39 лет, имеющий среднее или средне-специальное образование. Об этом рассказал начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин во время выступления в Общественной палате РФ.

«По нашим данным, это мужчина в возрасте от 30 до 39 лет со средним либо средним специальным образованием, как правило, безработный», — сказал он.

Составить такой портрет помогли современные аналитические инструменты. Специалисты получили точную информацию о ДТП, включая данные об обстоятельствах, месте и времени происшествия, а также создали достаточно точный социальный портрет нарушителя. Митрошин подчеркнул, что представленные данные являются актуальными на сегодняшний день.

Сезон нарушений: Психолог объяснила, почему в октябре полиция чаще ловит пьяных водителей
Сезон нарушений: Психолог объяснила, почему в октябре полиция чаще ловит пьяных водителей

Ежедневно в России случается масса аварий, участниками которых становятся водители в нетрезвом виде. Иногда такие ДТП обходятся без жертв, но в Алтайском крае всё случилось иначе. Там пьяный водитель сбил десятилетнюю девочку, она скончалась от полученных травм на месте происшествия.

