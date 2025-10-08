«Уже работают в коворкинге»: Заключённых хотят обучать дизайну и нейросетям в колониях

В Госдуме обсудили инициативу об обучении осуждённых профессии дизайнера, которая, по мнению авторов проекта, поможет сократить уровень рецидивной преступности. Активисты уверены, что многие бывшие заключённые возвращаются в колонии из-за трудностей с трудоустройством, и предлагают помочь им через профессиональную переподготовку.

В проекте предлагается включить в программу обучения в колониях такие дисциплины, как дизайн с нуля до уровня PRO, дизайн интерьера и нейросети. После обучения заключённым должны выдавать диплом государственного образца, а также оказывать помощь в поиске работы. По прогнозам, доход в этой сфере может варьироваться от 15 тысяч рублей за проект и достигать 140 тысяч рублей в месяц, сообщает портал «Страсти».

Авторы инициативы отмечают, что у заключённых есть особые качества, способствующие успешному обучению и работе в дизайне: дисциплина, усидчивость, умение организовывать ограниченное пространство и следовать современным тенденциям в жизни и работе.

«Кто лучше человека, прожившего в камере 6x4 метров, знает о принципах эргономики и организации пространства? Следование современным тенденциям: они уже живут в коливинге, работают в коворкинге, правильно питаются и ведут здоровый образ жизни», — указано в материале.

