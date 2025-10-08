Стало известно, сколько заплатили диверсанту за подрыв авто бойца СВО в Подмосковье
Автомобиль бойца СВО из Наро-Фоминска, в котором произошёл взрыв. Фото © ФСБ РФ
Задержанный за подрыв автомобиля военнослужащего в подмосковном Наро-Фоминске получил от украинских спецслужб общее вознаграждение в размере 240 тысяч рублей. Об этом он сам рассказал на допросе.
«80 на проживание изначально, плюс 80 на проживание ещё месяц и 80 за работу эту», — сказал диверсант на допросе.
По версии следствия, он полгода общался с куратором в Telegram, где тому поставили задачу поджечь машину по предоставленным номерам за денежное вознаграждение.
Ранее Life.ru сообщал, что в Московской области задержали россиянина, подозреваемого в терроризме. По версии следствия, действуя по указанию украинских спецслужб, он изготовил два самодельных взрывных устройства. Одно устройство было применено для подрыва автомобиля военнослужащего СВО в Наро-Фоминске, а второе — обнаружено в тайнике в Москве.
