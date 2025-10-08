Стало известно, сколько заплатили диверсанту за подрыв авто бойца СВО в Подмосковье

Задержанный за подрыв автомобиля военнослужащего в подмосковном Наро-Фоминске получил от украинских спецслужб общее вознаграждение в размере 240 тысяч рублей. Об этом он сам рассказал на допросе.

«80 на проживание изначально, плюс 80 на проживание ещё месяц и 80 за работу эту», — сказал диверсант на допросе.