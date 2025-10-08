Валдайский форум
8 октября, 09:11

На заводах в Свердловской области объявили эвакуацию из-за угрозы атаки БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Ряд предприятий Свердловской области перешёл на упреждающий режим из‑за возможной угрозы атак беспилотников. В рамках мер предусмотрен поэтапный вывод работников из цехов и офисов в заранее обозначенные безопасные локации. Об этом сообщили в пресс‑службе департамента информационной политики региона.

Каждое производство действует по собственному сценарию — у заводов и фабрик есть индивидуальные инструкции и схемы эвакуации, адаптированные под специфику объектов. В правительстве подчёркивают, что решения принимаются локально, исходя из оперативной оценки рисков. При этом госструктуры области продолжают функционировать в привычном режиме, заверили в пресс-службе.

Ранее Life.ru рассказывал, что украинская армия попыталась нанести удар по градирне Нововоронежской АЭС. В итоге на конструкции остался след от взрыва. Это могло бы спровоцировать ядерную катастрофу, если бы беспилотник не подавили.

