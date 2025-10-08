17-летнего подростка задержали за передачу «Азову»* данных о волонтёрском штабе в Красноярске

В Красноярском крае следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего жителя города Красноярска, подозреваемого в участии в деятельности запрещённой на территории России организации «Азов»*.

Видео © ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

По версии следствия, с апреля 2024 года подросток вступил в ряды «Азова»* через мессенджер, проявляя готовность бороться против действующего политического режима в РФ. В период с апреля по август 2025 года он передавал сведения о волонтёрском штабе, собирающем гуманитарную помощь для российских военнослужащих, включая его местонахождение, а также предоставил личные данные родственника, участвующего в боевых действиях.

Подозреваемый задержан, решается вопрос о мере пресечения в виде заключения под стражу. Основанием для возбуждения дела стали материалы регионального управления ФСБ России. Ведутся следственные действия для установления всех обстоятельств преступления.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли деятельность 48-летнего севастопольского предпринимателя, который, используя поддельные учётные записи в Telegram, подстрекал к атакам на Крымский мост и оправдывал бомбардировки столицы. Его задержание стало результатом слаженных действий региональных управлений ФСБ и Центра по противодействию экстремизму МВД, которые выявили распространение им материалов с призывами к насильственным действиям.

