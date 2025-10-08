Размером с дыню: Гиганский комок волос обнаружили в желудке 13-летней девочки из Сыктывкара

В Сыктывкаре хирурги республиканской детской больницы провели уникальную операцию по извлечению гигантского волосяного кома из желудка 13-летней пациентки. Об этом случае сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Школьница поступила в медучреждение с жалобами на боли в животе, тошноту и рвоту. Обследование показало, что желудок был полностью заполнен трихобезоаром — плотным сплетением волос размером 25 сантиметров.

Главный детский хирург региона Руслан Ислентьев провёл успешную операцию методом лапаротомии с рассечением желудка. Это уже второй подобный случай у данной пациентки — в 2019 году ей уже удаляли аналогичное образование. Медики подчёркивают, что трихофагия связана с психоэмоциональными нарушениями и требует комплексной психологической помощи.

