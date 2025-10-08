Валдайский форум
Регион
8 октября, 09:16

Рябков обещал зеркальный ответ, если ЕС ограничит передвижения дипломатов РФ

Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Россия ответит зеркально, если Евросоюз введёт ограничения на перемещение наших дипломатов внутри сообщества. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Они должны понимать, что на каждый шаг будем отвечать зеркально: они введут какие-то ограничения на поездки — мы введём для тех представителей недружественных стран, кто будет в этой акции участвовать, соответствующие ограничения на поездки здесь», — сказал дипломат журналистам.

Он также добавил, что подобные планы ЕС выглядят странно и не понятно, кто от этого выиграет.

Кремль пообещал ответить на ограничение поездок российских дипломатов по Европе

Напомним, что страны Евросоюза преодолели вето Венгрии и достигли соглашения об ограничении передвижений российских дипломатов в пределах сообщества. Теперь работники дипмиссий обязаны будут заблаговременно информировать власти принимающей страны о предстоящих поездках за пределы города их пребывания. В Кремле пообещали ответить на эти санкции.

