Рябков обещал зеркальный ответ, если ЕС ограничит передвижения дипломатов РФ

Россия ответит зеркально, если Евросоюз введёт ограничения на перемещение наших дипломатов внутри сообщества. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Они должны понимать, что на каждый шаг будем отвечать зеркально: они введут какие-то ограничения на поездки — мы введём для тех представителей недружественных стран, кто будет в этой акции участвовать, соответствующие ограничения на поездки здесь», — сказал дипломат журналистам.

Он также добавил, что подобные планы ЕС выглядят странно и не понятно, кто от этого выиграет.

Напомним, что страны Евросоюза преодолели вето Венгрии и достигли соглашения об ограничении передвижений российских дипломатов в пределах сообщества. Теперь работники дипмиссий обязаны будут заблаговременно информировать власти принимающей страны о предстоящих поездках за пределы города их пребывания. В Кремле пообещали ответить на эти санкции.