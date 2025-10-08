Валдайский форум
8 октября, 09:19

Российские войска поразили ж/д состав, перевозивший военных ВСУ

Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Российские войска ударили по железнодорожному составу, который был задействован для перебросок подразделений ВСУ, заявили в Минобороны РФ.

«Нанесено поражение тяговой подстанции и подвижному железнодорожному составу, задействованным для перебросок подразделений ВСУ», — говорится в сообщении.

Также поражены пункты временной дислокации противника в 141 районе, инфраструктура военного аэродрома, цеха сборки и места хранения беспилотников и склад горючего.

Бойцы ВС РФ смогли закрепиться в центре Купянска Харьковской области
А накануне президент России Владимир Путин провёл совещание с высшим командованием Минобороны и сообщил, что в 2025 году ВС РФ освободили почти 5 тысяч квадратных километров территории в зоне СВО и 212 населённых пунктов.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

