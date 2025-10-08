Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 октября, 10:36

В панике ищут деньги: Нужды Киева в энергетике превышают финансовые возможности ЕС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Volurol

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Volurol

Европейские страны сильно потратились на Украину, и у них заканчиваются деньги, чтобы помочь киевскому режиму восстановить разрушенную энергосистему. Евросоюзу потребуется 400 миллионов евро для выполнения «хотелок» Владимира Зеленского в данном вопросе. Об этом сообщает портал Semafor со ссылкой на фонд поддержки энергетики Украины (UESF).

«Европейские доноры постепенно закрывали разрыв между доступными финансовыми средствами, оборудованием и запросами украинского министерства энергетики. Теперь же разрыв, на данный момент составляющий около 400 миллионов евро, снова растёт», — сказано в публикации.

Автор статьи напоминает, что зима уже не за горами, и у европейских политиков может не хватить времени обеспечить Киев нужными запчастями для ремонта объектов энергетической инфраструктуры. Как утверждается, Украина оказалась в «довольно серьёзной ситуации» по сравнению с предыдущими периодами.

Парализовать до зимы: Назван способ вразумить Киев для подписания мирного соглашения
Парализовать до зимы: Назван способ вразумить Киев для подписания мирного соглашения

Ранее киевские власти предупредили, что Украине придётся готовиться к очень сложному отопительному сезону уже ближайшей зимой, температура в квартирах может опуститься до +14 градусов, при этом возможны и полные отключения подачи тепла.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar