8 октября, 10:15

Захарова термину «рука Кремля» предложила альтернативу в виде «ноги Парижа»

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

В Европе для толкования необъяснимых действий часто придумывают «мемы». На это обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, Запад пытается притянуть к международному праву действия, которые в него не вписываются, создавая при этом вымышленные понятия, такие как «теневой флот», «рука Кремля», «ось зла» и «русские хакеры».

«Почему только рука Кремля? Почему не нога Парижа? Хотелось сказать «почему не голова Брюсселя», но тогда она должна быть, видимо, многоголовой и очень сильно некрасивой. Поэтому, наверное, не стали придумывать», – пояснила Захарова в эфире радио Sputnik.

Дипломат подчеркнула, что Европа использует такие термины для маскировки собственных внутренних проблем и для оправдания обвинений без реальных оснований. Захарова отметила, что западные страны даже не собираются глубоко разбираться с этими «мемами», переводя международный диалог в сферу иллюзий, а не фактов.

Напомним, что президент Франции Эмманюэль Макрон планирует обратиться к нации в момент, когда страна стоит на грани нового кризиса. Французский лидер намерен сделать заявление в среду вечером, после 48-часового срока, который он дал ушедшему в отставку премьеру Себастьену Лекорню для консультаций с партиями. Перед этим Макрон заявил о встрече с руководством генштабов ЕС и НАТО для разработки действий после задержания танкера, предположительно относящегося к «теневому флоту» России.

