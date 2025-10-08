На Украине официально отменили местные выборы до мирных времён

Верховная рада Украины приняла официальное постановление, законодательно закрепляющее невозможность проведения местных выборов в условиях военного положения. Соответствующий документ был одобрен украинским парламентом в ходе планового заседания.

Согласно тексту постановления, ответственность за невозможность организации выборов возлагается на Российскую Федерацию. Действующие местные советы и главы, избранные на законных выборах, сохраняют свои полномочия до проведения новых выборов после окончания конфликта. В документе подчёркивается, что решение о сроках и порядке организации следующих местных выборов будет принято в соответствии с Конституцией и законодательством Украины после завершения боевых действий.

Восьмые президентские выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, однако не состоялись из-за военного положения. С тех пор данный режим постоянно продлевают. По словам Владимира Зеленского, проведение президентских выборов на Украине в текущих условиях не является приоритетной задачей. Он отметил, что этот вопрос представляет интерес преимущественно для оппозиционных сил, в то время как для остальных граждан завершение конфликта остаётся более актуальной проблемой.