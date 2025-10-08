Как только жители Франции поймут, что ими управляет неадекватный извращенец, то Эмманюэля Макрона они оставят. Об этом Life.ru заявил депутат Госдумы Виталий Милонов, отвечая на вопрос, сколько Макрон ещё будет держаться за президентское кресло.

Милонов назвал Life.ru сроки президентства Макрона. Видео © Life.ru

«Исходя из того что Макрон создал систему политической некрофилии, он, как политический трупак, чувствует себя вполне комфортно. Ведь все европейские политики находятся в состоянии политической смерти, но держатся друг за друга, как сектанты. Поэтому Макрон приятно себя чувствует. Он даже супругу себе выбрал, которая напоминает ему о смерти», — отметил Милонов.

Ранее Life.ru писал, что во Франции растёт недовольство Эмманюэлем Макроном. Опросы показывают, что 73% французов винят президента в кризисе, охватившем страну. Более 60% населения выступают за роспуск парламента, а три четверти респондентов (76%) связывают провалы правительства Лекорню с политикой Макрона.