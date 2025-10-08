Валдайский форум
8 октября, 10:41

Офис Тихановской в Литве закрыт после понижения уровня охраны

Обложка © Х / Tsihanouskaya

Работа офиса представителя белорусской оппозиции Светланы Тихановской временно прекращена. По словам её советника Дениса Кучинского, причиной стало снижение уровня охраны литовскими властями.

«Первого октября нам сообщили о планируемых изменениях в обеспечении защиты Светланы Тихановской в ​​Литве. Мы бы хотели, чтобы решение было объявлено немного раньше. Поскольку срок уведомления был очень коротким, у нас не было времени адаптировать деятельность офиса к этим изменениям», — приводит слова Кучинского портал LRT (Литовское радио и телевидение).

Именно из-за это пришлось приостановить работу офиса Тихановской.

Власти Литвы действительно снизили уровень охраны Светланы Тихановской, главной соперницы Александра Лукашенко на выборах 2020 года. После переезда в Литву ей была обеспечена круглосуточная защита как внутри страны, так и во время зарубежных поездок. Однако, как оказалось, обещания европейских спонсоров имеют срок годности.

