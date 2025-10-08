Офис Тихановской в Литве закрыт после понижения уровня охраны

«Первого октября нам сообщили о планируемых изменениях в обеспечении защиты Светланы Тихановской в ​​Литве. Мы бы хотели, чтобы решение было объявлено немного раньше. Поскольку срок уведомления был очень коротким, у нас не было времени адаптировать деятельность офиса к этим изменениям», — приводит слова Кучинского портал LRT (Литовское радио и телевидение).