«Чудесно вписался бы в вагон с ложечками»: Захарова высмеяла белорусского оппозиционера Тихановского
Захарова: Тихановский — ярый представитель сомнительных европейских ценностей
Официальный представитель МИД России Мария Захарова поделилась видеозаписью с белорусским оппозиционным деятелем Сергеем Тихановским. В своём комментарии она заявила, что президент Белоруссии Александр Лукашенко предотвратил для страны и её граждан «этот ужас».
На видео показан фрагмент выступления Тихановского, где он эмоционально обращается к микрофону. Звук его речи заглушён музыкой, наложенной на видеоряд. Захарова также высказала мнение, что Тихановский мог бы стать воплощением «европейских ценностей».
Сергей Тихановский вместе с супругой. Видео Фото © Telegram / Colonelcassad
«Вот такого «президента» хотели предложить белорусам. Идеальный представитель так называемых «европейских ценностей». Органично смотрелся бы в комплекте с сувенирными ложками и декоративными салфетками», — написала Захарова в своём Telegram-канале.
Представитель МИД подчеркнула, что президент Белоруссии Александр Лукашенко уберёг народ и страну от подобных политиков, дав решительный отпор внешнему вмешательству. В своём посте Захарова использовала метафору с «Калашниковым», заряженным «серебряными пулями», для описания эффективных мер по защите государственного суверенитета.
К слову, после освобождения в июне текущего года Сергей Тихановский не демонстрирует конструктивной общественной деятельности. Напомним, в 2021 году суд приговорил его к 18 годам лишения свободы за организацию массовых беспорядков и противодействие работе Центральной избирательной комиссии. В настоящее время блогер проживает на территории Литвы, где систематически обращается к подписчикам с финансовыми просьбами. Недавно он выразил разочарование недостаточным размером пожертвований, собранных для так называемой «борьбы с лукашизмом». Спустя две недели Тихановский вновь инициировал сбор средств, на этот раз аргументируя необходимость оплаты стоматологического лечения.
Обложка © Telegram / Colonelcassad