«Чудесно вписался бы в вагон с ложечками»: Захарова высмеяла белорусского оппозиционера Тихановского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поделилась видеозаписью с белорусским оппозиционным деятелем Сергеем Тихановским. В своём комментарии она заявила, что президент Белоруссии Александр Лукашенко предотвратил для страны и её граждан «этот ужас».

На видео показан фрагмент выступления Тихановского, где он эмоционально обращается к микрофону. Звук его речи заглушён музыкой, наложенной на видеоряд. Захарова также высказала мнение, что Тихановский мог бы стать воплощением «европейских ценностей».

Сергей Тихановский вместе с супругой. Видео Фото © Telegram / Colonelcassad

«Вот такого «президента» хотели предложить белорусам. Идеальный представитель так называемых «европейских ценностей». Органично смотрелся бы в комплекте с сувенирными ложками и декоративными салфетками», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Представитель МИД подчеркнула, что президент Белоруссии Александр Лукашенко уберёг народ и страну от подобных политиков, дав решительный отпор внешнему вмешательству. В своём посте Захарова использовала метафору с «Калашниковым», заряженным «серебряными пулями», для описания эффективных мер по защите государственного суверенитета.