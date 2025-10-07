Литовские власти приняли решение снизить уровень охраны белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской, которая продвигалась как основная соперница Александра Лукашенко на выборах 2020 года. Когда она приехала в Литву в 2020-м, ей обеспечивали круглосуточную защиту как на территории страны, так и при поездках за границу, сообщил LRT министр иностранных дел страны Кестутис Будрис.

По данным издания, содержание охранных мер обходилось государству примерно в €1 млн в год. В эту сумму входили постоянное физическое сопровождение в Литве и за рубежом, автомобили сопровождения, расходы на жильё и пользование VIP‑терминалами в аэропортах.

С октября 2025 года функции охраны переданы от службы охраны руководства к бюро криминальной полиции. По словам министра, первая структура специализируется на защите высших государственных деятелей, тогда как бюро криминальной полиции отвечает за безопасность частных лиц, находящихся под угрозой.

Интерес к персоне Тихановской сейчас примерно нулевой с любой стороны. Кстати, в августе президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил её мужа Сергея Тихановского, до которого даже на Западе теперь никому нет дела. Кстати, оппозиционер объяснил свой провал тем, что ему задонатили слишком мало денег.