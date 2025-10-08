Жителям Свердловской области глушат мобильный интернет из-за угрозы БПЛА

В Екатеринбурге и ближайших пригородах заметно ухудшился мобильный интернет. Пользователи массово жалуются на перебои с доступом, пишет E1.ru

«Более часа отсутствует интернет у оператора «Мотив», все контактные телефоны отключены, сайт не работает», — жаловалась местная жительница.

В пресс‑службе «Мотива» в ответ URA.ru пояснили, что все мобильные операторы получили предписание ограничить доступ в сеть из‑за угрозы атаки беспилотников. Компания заявила, что выполнила требование властей и сейчас ожидает дальнейших распоряжений.

Ранее Life.ru рассказывал, что на нескольких заводах в Свердловской области была объявлена эвакуация в связи с угрозой атаки украинских БПЛА. Был предусмотрен комплекс мер по выводу работников из цехов и офисов в обозначенные безопасные локации.