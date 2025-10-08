Генпрокуратура: Отели компаньона судьи Верховного суда Момотова работали как бордели

Сеть отелей «Мартон», принадлежащая Андрею Марченко — бизнес-партнёру судьи Верховного суда РФ в отставке Виктора Момотова, — использовалась для организации нелегальных интимных услуг. Об этом заявил представитель Генпрокуратуры в ходе заседания Останкинского суда по делу об изъятии имущества Момотова.

«Сеть отелей “Мартон” связана с организацией предоставления нелегальных интимных услуг, этому есть подтверждение», — сообщил представитель надзорного ведомства.

Ранее на имущество Момотова, его компаньона Андрея Марченко и ещё 21 аффилированного лица был наложен обеспечительный арест.

Сеть «Мартон» объединяет около 40 гостиничных комплексов в Краснодарском крае, Ростовской области, Волгограде, Воронеже, Калининграде, Нижнем Новгороде, Вологде и Москве, включая гостиницу «Вологда».

По данным прокуратуры, государство требует изъять активы Момотова на сумму не менее 9 млрд рублей, включая 95 объектов недвижимости, записанных на его партнёров Ивана и Андрея Марченко.

Виктор Момотов занимал пост судьи Верховного суда РФ с 2010 года, в 2013 году стал секретарём пленума, а в 2019 вошёл в президиум высшего судебного органа. С 2016 года он возглавлял Совет судей РФ, а в декабре 2022 года был переизбран на новый срок. 26 сентября этого года Момотов подал заявление об отставке, которое было удовлетворено.