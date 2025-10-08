Красной икры станет больше: производство в России растёт на 31%

К концу 2025 года в России могут произвести около 21 тыс. тонн красной икры, что на 31% больше, чем годом ранее. Такой прогноз озвучил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

По его словам, путина подходит к завершению, и на данный момент добыто уже около 335 тыс. тонн лосося — это на 42% больше, чем за всю прошлогоднюю кампанию. Благодаря высокому улову цены на икру «достаточно быстро стабилизировались», отметил глава ВАРПЭ.

Зверев подчеркнул, что красная икра в России занимает самую выгодную нишу в соотношении “цена—престижность”, и спрос на неё остаётся устойчивым. По оценкам ассоциации, общий объём икорного рынка в стране составляет 17–20 тыс. тонн в год, из которых две трети приходится на лососевую икру, а остальное — на щучью, сельдевую, минтаевую, мойвы, трески и небольшую долю осетровой.

Согласно данным ФГУП «Нацрыбресурс», цены на рыбу также начали снижаться: в июле на Дальнем Востоке горбуша и кета подешевели на 4,3% — до 335 и 450 рублей за килограмм соответственно. В компании «Инарктика» подтверждают умеренное удешевление лососевых с начала года.

Рынок красной икры и динамика цен в России

Красная икра — один из самых узнаваемых и престижных продуктов российского рыбного рынка. Основной объём производства приходится на Дальний Восток, где её получают в период лососёвой путины — с июня по сентябрь. Главные виды рыб, из которых добывают икру, — горбуша, кета, нерка, кижуч и сёмга.

В последние годы производство икры напрямую зависит от масштабов вылова лосося. Когда уловы падают, как это было в 2022 году, цена на продукт резко растёт. Так, в 2022–2023 годах розничная стоимость икры в некоторых регионах превышала 9–10 тыс. рублей за килограмм. В 2024-м, на фоне рекордной путины, рынок заметно стабилизировался: оптовые цены снизились почти на треть, а в рознице — до 6–7 тыс. рублей за килограмм.

По оценкам ВАРПЭ, спрос на икру остаётся высоким даже при повышении цен — продукт воспринимается как символ праздника и показателя благосостояния. Эксперты отмечают, что в последние годы вырос объём продаж икры в среднем ценовом сегменте, а также в фасованных упаковках по 100–200 граммов, что делает её более доступной для массового потребителя.

Если прогноз по производству на 2025 год подтвердится, Россия может выйти на исторический максимум выпуска красной икры за последние 15 лет, а цены к новогоднему сезону, по оценкам экспертов, останутся стабильными.