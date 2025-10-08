Норвежская лыжница агитирует против возвращения россиян в мировой спорт до конца СВО

Решение о допуске российских и белорусских лыжников и сноубордистов к крупнейшим международным соревнованиям вновь отложено. О своём несогласии с возможным возвращением спортсменов из России на этом фоне заявила норвежская лыжница Тириль Уднес Венг.

Совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) на своём последнем заседании рассматривал возможность снятия ограничений для россиян, но окончательное решение по этому вопросу было перенесено на октябрь. Тириль Уднес Венг выразила категорическое несогласие с перспективой их возвращения. Норвежская спортсменка заявила, что считает неправильным менять позицию, пока конфликт продолжается с прежней интенсивностью.

«Странно и неправильно менять мнение, пока конфликт продолжается на том же уровне. У нас нулевая толерантность к этой истории, и я не хочу пока соревноваться с ними», — приводит её слова ABC Nyheter.

Ранее стало известно, что МОК рассмотрит восстановление Олимпийского комитета России в декабре. Михаил Дегтярёв, возглавляющий Министерство спорта РФ, не исключил возможность восстановления статуса в будущем.