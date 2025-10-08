Главарь киевского режима Владимир Зеленский позволил себе резкие высказывания в адрес депутатов от правящей партии «Слуга народа» и отказался от дальнейших встреч с ними. Соответствующую информацию распространил украинский парламентарий Алексей Гончаренко*.

«Деструктивные дебилы! Зачем с ними встречаться?», — привёл нардеп прямую цитату Владимира Зеленского.

По словам Гончаренко*, после провального собрания политик решил больше не проводить аналогичные встречи с однопартийцами.

Ранее Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде подверг резкой критике депутатов от правящей партии «Слуга народа». Он выразил недовольство недостаточными усилиями парламентариев, активистов и журналистов в формировании позитивного международного образа Украины среди западных партнёров. Зеленский открыто демонстрировал возмущение в связи с внутренней критикой, прозвучавшей в адрес его политики.

