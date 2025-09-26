Главарь киевского режима Владимир Зеленский допустил проведение выборов на Украине при условии полного прекращения боевых действий. Соответствующее заявление он сделал в интервью американскому порталу Axios.

«Думаю, что при прекращении огня ситуация в сфере безопасности может дать возможность провести выборы», — заявил Зеленский.

Он также отметил, что готов не участвовать в выборах в случае завершения конфликта с Россией.

Ранее Зеленский заявлял, что проведение президентских выборов на Украине в настоящее время не является приоритетом. По его словам, этот вопрос важен преимущественно для украинской оппозиции, а для всех остальных актуальность выборов вторична по сравнению с необходимостью завершения конфликта.

Восьмые президентские выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, однако не состоялись из-за военного положения. С тех пор данный режим постоянно продлевают. Тем временем рейтинги Зеленского падают, а перспектива его переизбрания становится всё меньше. По словам эксперта, мирное население Украины никогда не простит киевскому главарю 1,7 миллиона потерь среди бойцов ВСУ, которые были раскрыты российскими хакерами в ходе утечки данных Генштаба ВСУ.