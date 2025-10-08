В России после череды трагедий в рехабах предложили ввести их сертификацию

В России предлагают создать систему сертификации частных реабилитационных центров. Инициатива направлена на то, чтобы вывести рехабы из тени и установить единые стандарты их работы, сообщает «Постньюс».

Специалисты считают, что для этого необходимо сформировать саморегулируемую организацию (СРО), которая будет отвечать за сертификацию персонала, контроль качества услуг и взаимодействие с государством.

«Без моста между государством и тысячами центров, спасающих людей, реабилитационная помощь в России так и останется рискованной лотереей, исход которой зависит не от системы, а от личной порядочности и профессионализма отдельных людей», — подчеркнул клинический психолог и руководитель сети реабилитационных клиник Руслан Молодцов.

Ранее «Постньюс» сообщал о нескольких резонансных трагедиях в российских рехабах. Из-за отсутствия лицензий и правового статуса таких центров привлечь виновных к ответственности зачастую невозможно. Кстати, с 2019 года количество частных реабилитационных центров в России почти удвоилось — с примерно 2 до 3,5 тысяч. Их число растёт вместе с числом зависимых: международные эксперты насчитали в России 18 млн наркоманов, а официальная статистика, если верить этим выводам, занижает их число в десятки раз.