Международные эксперты насчитали в России 18 млн наркоманов

По данным Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), за год в России около 18 млн человек столкнулись с наркотической зависимостью. Эти цифры приводит «Постньюс». Однако официальная статистика куда скромнее: по данным Минздрава и Росстата, под диспансерным наблюдением с наркологическими расстройствами находятся всего 295 тысяч человек, из них 175 тысяч — с диагнозом «синдром зависимости от наркотических средств».

Эксперты считают, что реальные показатели могут быть значительно выше. По словам зампреда правления Национального антинаркотического союза Алины Рудаковой, в большинстве реабилитационных центров на учете состоят лишь двое–четверо из двадцати пациентов.

«Мы склонны считать данные УНП ООН более достоверными, так как они учитывают не только зависимых, но и тех, кто употребляет эпизодически или пробовал наркотики разово», — пояснила Рудакова.