«В разы дороже»: Экономист оценил планы по выращиванию бананов в теплицах
Профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов прокомментировал идею строительства теплиц для выращивания бананов в России, озвученную главой Минсельхоза Оксаной Лут. Эксперт отметил, что себестоимость килограмма бананов, выращенных в теплицах, будет высокой из-за искусственных условий и стоимости создания подходящей почвы и микроклимата.
Сафонов в эфире радио «Комсомольская правда» подчеркнул, что несмотря на технологические возможности, выращивание бананов в теплицах будет существенно дороже, чем импортированных фруктов из Эквадора или Африки, даже с учётом транспортных расходов. По его мнению, экономически более выгодно сосредоточиться на продуктах, которые можно собирать несколько раз в год, таких как огурцы, помидоры, а также отечественном мясе и картофеле.
«Когда пытались выращивать что-то вроде апельсинов в оранжереях, это не увенчалось успехом — так что, наверное, лучше сосредоточиться на том, что экспортно-ориентированное, и что у нас лучше получается», — уточнил специалист.
Профессор выразил надежду, что средства на теплицы идут не из федерального бюджета, а вложены частными инвесторами, экспериментирующими с новыми проектами.
Напомним, ранее стало известно, что в России начали строить первую теплицу для выращивания бананов. Глава Минсельхоза РФ Оксана Лут подчеркнула, что современные технологии позволяют нашей стране выращивать практически любые культуры, включая экзотические.
