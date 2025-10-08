Муфтий разъяснил запрет на доставку свинины и алкоголя для курьеров-мусульман

Совет улемов при Духовном управлении мусульман России не обладает полномочиями издавать обязательные к исполнению правовые акты, а его фетвы представляют собой лишь разъяснения для верующих. Такую позицию озвучил председатель совета, муфтий Москвы Шамиль Аляутдинов, комментируя резонансное богословское заключение о запрете курьерам-мусульманам доставлять алкоголь и свинину.

Он пояснил, что для одних верующих подобные разъяснения остаются без внимания, в то время как для других они играют фундаментальную роль. Муфтий также напомнил, что Совет улемов ДУМ РФ не входит в структуру государственной власти и, следовательно, не уполномочен что-либо официально разрешать или запрещать гражданам.

«Для непрактикующих мусульман богословские заключения являются скорее фоном и никак не влияют на принимаемые ими решения. Однако есть люди, для которых религия и следование её канонам является важным, можно даже сказать опорным элементом в жизни… В реакции СМИ на фетву Совета улемов «Логистика и курьерская доставка» создался удивительный парадокс, когда сугубо богословские заключения пытаются приравнять к нормативно-правовым актам, наделенным юридической силой», — объяснил Аляутдинов.

Напомним, Совет улемов при Духовном управлении мусульман России призвал разделять все грузы на разрешённые (халяль) и запрещённые (харам). Соответствующее религиозно-правовое заключение (фетва) было принято Советом улемов 24 сентября и опубликовано на сайте управления. В нём говорится, что курьерам-мусульманам не следует доставлять алкоголь, азартные игры, идолов, предметы языческого культа, свинину и мясо животных, умерщвлённых недозволенным в исламе способом.