Более 70 сотрудников МЧС тушат горящий склад в Новосибирске
Крупный пожар вспыхнул на объекте торгово-производственного назначения в Новосибирске. О масштабном происшествии и принимаемых мерах оперативно проинформировали в пресс-службе МЧС России.
Сообщение о возгорании на улице Сибиряков-Гвардейцев поступило на пульт дежурного, после чего к месту вызова были оперативно направлены силы и средства пожарно-спасательных подразделений. Для ликвидации огня привлечено более 70 человек личного состава МЧС и 23 единицы спецтехники. Для усиления группировки к локации происхождения направлен специальный пожарный поезд. Точная площадь, охваченная пламенем, на данный момент устанавливается.
Ранее во Владивостоке на полигоне твёрдых бытовых отходов произошёл пожар, охвативший около 1 тыс. кв. метров. Спасатели, выехавшие на вызов ранним утром, зафиксировали несколько очагов возгорания. Один из них был быстро потушен.
