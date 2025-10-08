Пропуски зажигания: Названы признаки «умирающего» аккумулятора в автомобиле

Россиянам объяснили, как правильно подготовить аккумулятор к зиме и облегчить запуск двигателя при низких температурах. По словам автоэксперта Дмитрия Попова, при снижении температуры электролит в батарее загустевает, из-за чего запуск становится затруднённым.

«Как только аккумулятор показал признаки того, что он плохо запускает двигатель — неэффективно крутит, слышно, что нет зажигания при запуске или есть пропуски зажигания — стоит проверить его и возможно подзарядить. Если после подзарядки он запускает двигатель, но затем ситуация с разрядом повторяется, значит, он уже «подыхает». То есть: пытаешься завести — плохо запускает; подзарядил; в первые 3–10 минут он крутит нормально, но потом история повторяется — всё, он сдыхает», — подчеркнул специалист в беседе с РИАМО.

Попов посоветовал перед зимним пуском на несколько секунд включить фары — это заставит ток двигаться по электролиту и сделает его менее вязким. Однако этот приём не поможет, если аккумулятор уже сильно изношен. Для проверки состояния батареи эксперт рекомендует использовать нагрузочную вилку, которая измеряет плотность электролита по току с определённым сопротивлением.

А ранее Life.ru писал, что подготовка авто к холодам обойдётся в 17 тысяч рублей. По словам специалиста, средняя стоимость замены шин в Москве и Подмосковье составит от 3 до 10 тысяч рублей за комплект, в то время как в регионах этот процесс будет стоить дешевле — от 1,5 до 3 тысяч рублей.