В Хакасии баннером с портретом бойца СВО обернули аттракцион на случай дождя

В городе Черногорск Республики Хакасия неравнодушные прохожие заметили вопиющее варварство — на площадке аттракционов карусели были накрыты от дождя баннерами с изображениями участников спецоперации. Жители подняли шумиху в Сети.

«В настоящее время в связи со сложившейся ситуацией проводится служебная проверка. В ближайшее время виновные будут привлечены к ответственности», — сообщил изданию «Подъём» представитель местной администрации.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении российского блогера Павла Сюткина, который обвиняется в распространении ложной информации о Российской армии. Он позиционирует себя в качестве «знатока российской кухни». Ему 60 лет, до спецоперации был экспертом на ряде федеральных каналов. После начала СВО блогер занял антироссийскую позицию. В частности он глумился над смертью военкора Владлена Татарского, назвав его «бифштексом» и «падалью».