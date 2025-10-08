Председателем гордумы Воронежа стал Герой России Андрей Дьяченко

Депутаты нового созыва городской думы Воронежа на первом заседании выбрали председателем Героя России, участника боевых действий в Сирии, лётчика Андрей Дьяченко. Он был единственным претендентом.

В тайном голосовании 28 парламентариев поддержали его кандидатуру, четверо проголосовали против, один бюллетень испортили. Претендента ранее согласовал президиум политсовета «Единой России», а в гордуму он прошёл во главе партийного списка.

Дьяченко, 43 года, состоит в армии с 1999 года. Звание Героя России получил в 2016-м за участие в сирийской кампании. Сегодня он совмещает службу замкомандира эскадрильи 47-го смешанного авиационного полка 105-й гвардейской дивизии и руководит кафедрой тактики истребительной авиации в академии им. Жуковского и Гагарина.

Ранее участник СВО Владимир Евсюков, одержавший победу на выборах в Воронежскую областную думу, отказался от своего депутатского мандата. Военнослужащий принял решение продолжить работу в Военно-воздушной академии, где, по его словам, он будет гораздо полезнее.