8 октября, 13:09

Пашинян обещал создать новую Армению

Пашинян приступил к созданию Четвёртой республики, основанной «на мире»

Обложка © Life.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что он вместе со своими советниками приступил к созданию Четвёртой республики, отличие которой будет заключаться в её фундаменте, основанном «на мире». Об этом политик сообщил в своём телеграм-канале.

«Третья республика была основана в результате конфликта, а мы создаём Четвёртую республику, основанную на мире», — сказал в видеообращении Пашинян.

По его словам, в Третьей республике результаты выборов всегда ставились под сомнения, а в новой голосование станет прозрачным и легитимным, его итогам можно будет доверять.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян взял курс на укрепление отношений с Российской Федерацией, важность которых сложно переоценить. Он заявил об этом на седьмом съезде правящей партии «Гражданский договор», выступление транслировали местные телеканалы в прямом эфире.

Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Татьяна Миссуми
