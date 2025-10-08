Более 1 миллиона россиян проголосовали за символы для новой банкноты в 500 рублей

Более миллиона человек уже приняли участие в народном голосовании за символы для новой банкноты в 500 рублей. На каждой стороне купюры будет отдельное изображение, отражающее разнообразие Северо‑Кавказского округа. Спереди будет сюжет, связанный с Пятигорском, а сзади — знаковое место для всего СКФО. Об этом сообщил зампред Банка России Сергей Белов, слова которого приводит пресс-служба.

В топе претендентов для лицевой стороны — Академическая (Елизаветинская) галерея, скульптура орла, терзающего змею, гора Бештау и Лермонтовская галерея. На обороте лидируют Эльбрус, деловой комплекс «Грозный‑Сити» и Дербентская крепость.

«Мы не выбираем один главный символ. Нам важно понять, какие у людей любимые места и памятники в Северо-Кавказском округе, с чем у них ассоциируется эта земля, чтобы потом использовать эти символы при оформлении банкноты», — подчеркнул Белов.

Напомним, что для обновлённого дизайна 500-рублёвой купюры эксперты отобрали шесть символов Пятигорска и 16 символов из всех регионов Северо-Кавказского федерального округа. Голосование продлится до 14 октября.