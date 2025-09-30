ЦБ отобрал шесть символов Пятигорска для новой купюры в 500 рублей
Обложка © Life.ru
Эксперты отобрали шесть символов Пятигорска и 16 символов из всех регионов Северо-Кавказского федерального округа для онлайн-голосования по дизайну новой банкноты в 500 рублей, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на открытом заседании Консультативного совета по банкнотам.
«Как и в предыдущем случае, мы просили сначала экспертов региональной рабочей группы составить список узнаваемых символов, которые могли бы украсить банкноту», — отметила она.
По её словам, эксперты составили список из шести символов Пятигорска и 16 знаковых изображений из всех регионов Северо-Кавказского округа.
Ранее Центробанк начал разрабатывать дизайн новой 500-рублёвой купюры. Она сохранит привычную сиренево-фиолетовую цветовую гамму и будет отсылать к Северо-Кавказскому федеральному округу и его центру — Пятигорску. А вот философ Александр Дугин считает, что там надо изобразить Одессу и Харьков.
