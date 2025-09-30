Интервидение
30 сентября, 10:12

ЦБ отобрал шесть символов Пятигорска для новой купюры в 500 рублей

Обложка © Life.ru

Эксперты отобрали шесть символов Пятигорска и 16 символов из всех регионов Северо-Кавказского федерального округа для онлайн-голосования по дизайну новой банкноты в 500 рублей, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на открытом заседании Консультативного совета по банкнотам.

«Как и в предыдущем случае, мы просили сначала экспертов региональной рабочей группы составить список узнаваемых символов, которые могли бы украсить банкноту», — отметила она.

По её словам, эксперты составили список из шести символов Пятигорска и 16 знаковых изображений из всех регионов Северо-Кавказского округа.

Ранее Центробанк начал разрабатывать дизайн новой 500-рублёвой купюры. Она сохранит привычную сиренево-фиолетовую цветовую гамму и будет отсылать к Северо-Кавказскому федеральному округу и его центру — Пятигорску. А вот философ Александр Дугин считает, что там надо изобразить Одессу и Харьков.

Всё самое важное о деньгах, курсах валют и мировой экономике — в разделе «Экономика» на Life.ru.

