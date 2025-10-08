Футуролог спрогнозировал, будут ли новогодние каникулы в России такими же «длиннющими» в будущем

Новогодние праздники постепенно превращаются в «бюрократический формализм», хотя это время могло бы стать чем-то куда более важным и осознанным. Его следует использовать для перезагрузки, упорядочивания всей жизни и подготовки к её новому этапу. Об этом сообщил Life.ru футуролог Данила Медведев.

Российские новогодние праздники — важный возобновляемый ресурс времени. Однако просто отдыхать или ездить куда-то — малоэффективное использование этого драгоценного ресурса. Эти 12 дней можно превратить в период осмысленных размышлений, личного развития и планирования, когда человек отключается от постоянного потока новостей и коротких видео, чтобы задуматься о важных отношениях, обществе, стране, будущем.

Не исключено, что когда-нибудь продолжительность этих праздников увеличится до месяца или сократится до пары-тройки дней. Не важно, случится это через 10 или 50 лет. Пока новогодние каникулы остаются в привычном виде, проводить их нужно с пользой, отметил футуролог.

«В России стоило бы договориться с соцсетями и телевидением о «пауза-днях», когда людям не навязывают информационный шум, а дают время на рефлексию. Жизнь — это цикл: увеличение разнообразия, появление хаоса, упорядочивание и контроль, ведущие к новому уровню. Новогодние праздники могли бы стать этапом утряски, подготовки к новому уровню развития», — считает наш собеседник.

Нужны новые форматы праздников, которые учат и вдохновляют. Как у Масленицы прописаны традиции для каждого дня, так и в новогодние каникулы можно ввести неделю развития — чтения классики, составления планов на год. Это помогло бы людям глубже переосмыслить себя и мир.

Сейчас праздники часто превращаются в бюрократический формализм — графики выходных дней, количественные показатели вовлечённости, без содержательного наполнения. Важнее не количество времени, а его качество: как мы проводим это время, с кем и с каким смыслом, подчеркнул эксперт.

«Праздник должен иметь кульминацию, символический ритуал перехода — например, сжигание чучела или аналогичные обряды, которые помогают ощутить трансформацию. Праздник — не просто отдых, а возможность почувствовать что-то новое и перейти на новый уровень сознания», — заключил Медведев.

Ранее министр труда и социальной защиты России Котяков заявил, что в 2026 году новогодние каникулы у россиян продлятся аж 12 дней. По его словам, такого не было уже очень давно, но Минтруд ещё и 31 декабря будет стараться сделать выходным днём.