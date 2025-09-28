Россиянам рассказали, как продлить новогодние праздники

Новогодние праздники в 2026 году займут 12 календарных дней, но их продолжительность можно увеличить, правильно оформив отпуск. Об этом рассказал агентству «Прайм» директор по персоналу КРОС Сергей Муравьёв.

Согласно постановлению премьер-министра Михаила Мишустина о праздничных и выходных днях на следующий год, отдых начнётся 1 января и завершится 12 января. По словам Муравьёва, если оформить отпуск на 29 и 30 декабря, каникулы увеличатся до 16 дней, поскольку 31 декабря также будет выходным.

«Таким образом, можно себе устроить полноценную перезагрузку более двух недель за счёт всего лишь двух отпускных дней», — отметил эксперт.

Продлить отдых можно и в феврале: с 24 по 27 февраля получится провести девять дней вне работы, охватив период с 21 февраля по 1 марта. В марте возможен четырёхдневный перерыв с 10 по 13 числа. Что касается финансового вопроса, то выгоднее планировать отпуск в месяцы с наибольшим числом рабочих дней. В 2026 году такими станут апрель, июль, сентябрь, октябрь и декабрь.

