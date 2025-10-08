Концерт группы «Ленинград» обернулся штрафом за мат со сцены

Организатора концертов группы «Ленинград» привлекли к административной ответственности за использование музыкантами нецензурной лексики во время выступления в Новосибирске. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

«На концерте были исполнены песни, содержащие нецензурную брань. В связи с чем мировой суд пришел к выводу, что ООО «Ф ИКС 9» не предприняло надлежащих мер к обеспечению соблюдения требований законодательства о недопущении использования нецензурной брани при публичном исполнении произведения искусства. Мировой судья назначил организаторам концерта наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Выступления коллектива с программой «Шнуров с вами!» прошли в конце мая 2025 года, несмотря на требования общественников отменить шоу. По мнению активистов, в творчестве группы содержится пропаганда вредных привычек и подрываются семейные ценности. В связи с этим перед концертом артисты дали гарантийное письмо о намерении следовать нормам закона.

Напомним, ранее в России призвали отменить концерты Шнурова из-за отказа помочь участникам СВО. Позже в Госдуме осудили отказ артиста. Там отметили, что в условиях боевых действий на граждан России ложится особая ответственность — своим трудом и помощью вносить вклад в победу и поддержку воинов.