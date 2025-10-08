Последние четыре года Молдавию активно готовят к войне. Об этом заявил экс-президент страны Игорь Додон. По его словам, при власти президента Майи Санду значительно увеличился военный бюджет, регулярно проходят совместные учения с НАТО, а через Молдавию поступает летальное оружие и другие военные товары для Украины.

Додон подчеркнул, что Европа рассматривает Молдавию не как потенциального члена Евросоюза, а скорее как прифронтовую страну, которую можно использовать в геополитической борьбе против оппонентов.

«Если дела для украинской армии на восточном фронте будут идти плохо, я не исключаю, что может быть провокация в Приднестровье. Уже давно «горячие головы» говорят, что нужно открыть второй фронт», — указал экс-лидер Молдавии в беседе с RTVI.

А ранее Life.ru писал, что Майя Санду мечтает о выводе российских миротворцев из Приднестровья. Глава государства подтвердила наличие у Кишинёва экономического плана, направленного на реинтеграцию региона, и отметила, что ключевой задачей является демонстрация гражданам Приднестровья более высокого уровня жизни в Молдавии.