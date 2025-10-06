Владимир Зеленский может готовиться к возможным выборам «на всякий случай», чтобы утвердить себя в качестве легитимного лидера. Богдан Безпалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, отметил, что главарь киевского режима может попытаться подтвердить свою власть, если наступит необходимость, однако сейчас это не является приоритетом.

«Пока что каких-то чётких тенденций к тому, что Зеленский сам хочет переизбраться, или что его принуждают к проведению выборов, нет. Президент США Дональд Трамп, наоборот, сменил риторику, а европейцы никогда на выборах не настаивали. Однако я не исключаю, что Зеленский, вдохновившись примером Молдавии, сам захочет провести фейковые выборы на всякий случай», — подчеркнул Безпалько в беседе с «Газетой.ru».

По словам аналитика, поддержка Запада и США способствует тому, что Зеленский может предпринимать такие шаги — например, отмену военного положения — чтобы создать видимость легитимных выборов. Он сравнил возможные действия Зеленского с опытом Майи Санду в Молдавии, где даже в условиях многочисленных нарушений выборов, она смогла укрепить свою власть, что для украинского лидера может стать хорошим примером.