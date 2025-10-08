Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

8 октября, 13:39

Заказавшая убийство мужа россиянка призналась ему в любви в суде

В ходе слушания в Тосненском городском суде женщина, которую обвиняют в организации убийства супруга, выразила ему свои чувства и попросила прощения. Об этом сообщает 78.ru.

Заказавшая убийство супруга призналась ему в чувствах в суде. Видео © Telegram / 78 | НОВОСТИ

«Ром, прости меня, пожалуйста, но ты во многом виноват сам, я бы тебе в глаза это сказала. Я тебя люблю, да. Я виновата перед тобой тоже очень, прости меня, пожалуйста», — сказала женщина. При этом, в чём конкретно виноват супруг, она не рассказала.

Напомним, накануне в Ленобласти полицейские предотвратили заказное убийство, которое пыталась организовать 56-летняя жительница Тосно. По данным СК, женщина хотела завладеть квартирой супруга и через знакомого вышла на мужчину, который представился исполнителем по имени Егор. На самом деле это был сотрудник правоохранительных органов под прикрытием.

Дарья Нарыкова
