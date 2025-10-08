Люксовое ДТП: Жена владельца элитных авто в Екатеринбурге разбила Lamborghini за 50 млн
Екатерина Шишкина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ekaterina.shishkinaaa
Екатеринбургская блогерша, режиссёр ивентов Екатерина Шишкина попала в ДТП в центре города и разбила свой Lamborghini Huracan Tecnica стоимостью около 50 млн рублей. Креатор не уступила дорогу автомобилю Mercedes на перекрёстке улиц Бориса Ельцина и 8 Марта. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Блогерша разбила Lamborghini за 50 млн рублей в центре Екатеринбурга. Фото © SHOT
Екатерина в результате аварии повредила у автомобиля бампер. Сама машина 2024 года зарегистрирована на ООО «Зив-недвижимость». Компания занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым. Одним из владельцев является хозяин машин премиум-класса и супруг блогерши Артём Шишкин.
Известно, что у Екатерины уже есть 16 штрафов на общую сумму 15 тысяч рублей за нарушения ПДД, в основном за превышение скорости, а также за проезд на красный свет.
Ранее Life.ru рассказывал, как дочь известного криминального авторитета Сергея Цапка спровоцировала ДТП, врезавшись в стену частного дома в селе Николаевка Ростовской области. Предположительно, Анастасия была пьяна и двигалась со скоростью 136 км/ч по сельской улице. В результате инцидента никто не пострадал, однако два помещения дома были полностью разрушены, а фасад получил серьезные повреждения.
