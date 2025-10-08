Игорь Николаев оставил семью накануне дня рождения младшей дочки

Семья Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой отмечает праздник — день рождения дочери Вероники. Малышке в этом году исполнилось 10 лет. Супруга известного исполнителя решила порадовать именинницу тортом и поделилась трогательным домашним видео.

Юлия Проскурякова поздравила дочь Веронику с днём рождения. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / uliaveronika

Вероника задула свечи и услышала трогательные слова от мамы. Поздравить её не забыл и папа Игорь Николаев. Правда рядом исполнителя не было — он уехал на гастроли. Вместо него устраивать праздник пришлось одной только звёздной маме. Она вместе с дочкой задула свечку на небольшом кусочке торта.

«Доченька, любимая, родная моя, с днём рождения! Тебе сегодня исполняется 10 лет», — сказала Проскурякова.

Именинница заявила, что сегодня у неё не просто праздник, а целый юбилей.

«10 лет счастья! Наша художница, сочинительница, мечтательница, пианистка, фантазёрка, наша Вероничка, наша Никуся. Мама и папа тебя любят и всегда будут любить. Будь счастлива! С днём рождения», — поздравил Игорь Николаев свою дочку в личном блоге.

