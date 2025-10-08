Драма в стиле «101 далматинца»: В Подмосковье ищут пса Оствинда с редкой аномалией

В Подмосковье продолжаются поиски пропавшего породистого далматинца по имени Оствинд, у которого есть редкая аномалия — гетерохромия и яркая пятнистая окраска. Семья из Москвы, которая вырастила пса с щенячьего возраста, считает его членом семьи и очень переживает из-за пропажи, сообщает сайт MK.ru.

По информации волонтёров и разных источников, питомец исчез после прогулки 2 августа, когда его нашли и поместили в приют по указанию организации «Далматин Хелп». Однако, как позднее выяснили владельцы, собаку перемещали между несколькими передержками, и следы его пропажи запутались.

Несмотря на заявления, переданные в полицию, пока никаких официальных задержаний или задержанных по делу не было, а поиски продолжаются силами семьи и волонтёров. Стоимость животного превышает 35 тысяч рублей, что может быть основанием для возбуждения уголовного дела.

«Для нас это не просто породистый пёс, а член семьи и лучший друг ребёнка. Мы провели, по сути, расследование, вышли на людей, которые напрямую связаны с исчезновением, но никакой реакции пока нет», — призналась владелица пропавшего пса.

