В Липецке обезвредили фрагменты упавшего дрона

В Липецке на улице Будённого специалисты полностью ликвидировали фрагменты упавшего дрона. Местные жители смогли вернуться в свои квартиры. О завершении операции по ликвидации угрозы сообщил в своём телеграм-канале градоначальник Роман Ченцов.

«Специалисты завершили обезвреживание фрагментов БПЛА на улице Будённого. Эвакуированные жители могут возвращаться домой — угрозы больше нет. Благодарю взрывотехников и все экстренные службы. Сапёры рисковали жизнями, но обезвредили обломки и не допустили их детонации», — написал мэр.

Глава города добавил, что жилое здание, пострадавшее в результате падения дрона, планируется отремонтировать в сжатые сроки, для чего профильным ведомствам уже отданы все необходимые распоряжения.

Ранее российские военные в зоне СВО заполучили в качестве трофея уникальный украинский дрон-малютку. Размер аппарата сопоставим с человеческой ладонью, однако он представляет реальную угрозу, будучи способным нести боезаряды и атаковать цели. Первыми эту компактную угрозу засекли расчеты липецких артиллеристов