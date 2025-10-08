«Безымянная»: Кардиолог назвал болезнь, которая сгубила лучшего повара Юга России

Причиной ранней смерти шеф-повара Oлега Колисниченко мог стать скрытый сосудистый дефект — например, венозно-артериальная мальформация или аневризма, которые остаются незамеченными долгие годы. Такое предположение озвучил в беседе с «Постньюс» врач-терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин.

«Мы никогда не узнаем, потому что это безымянные болезни. Они никак не проявляются до поры до времени», — пояснил доктор.

Помимо этого, причиной смерти мог стать гипертонический криз. Кондрахин пояснил, что человек может не замечать, как давление влияет на сосуды, однако рано или поздно стенка разрывается.

По данным СМИ, смерть шеф-повара Олега Колисниченко наступила из-за инсульта. Это произошло с ним прямо на кухне его ресторана Pinci в Нижнем Новгороде. Четверо суток он провёл в критическом состоянии, после чего скончался от отёка мозга. Кулинару было 37 лет, он входил в топ-50 поваров России.