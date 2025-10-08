Компоненты СВУ для подрыва генерала Кириллова привезли в Москву из Польши

Организаторы теракта, приведшего к гибели начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, организовали доставку деталей для самодельного взрывного устройства в Москву с территории Польши. Об этом информировала пресс-служба Следственного комитета России.

«Осенью 2024 года организаторы спланировали переправку из Польши в Россию компонентов самодельного взрывного устройства, замаскированных в бытовые предметы», — приводится выдержка из сообщения ведомства в публикации Следственного комитета РФ.

По данным следствия, обвиняемые по уголовному делу Ахмаджон Курбонов*, Роберт Сафарян*, Батухан Точиев* и Рамазан Падиев* планировали переправить компоненты взрывного устройства, скрытые внутри обычных бытовых товаров. Фигуранты обвиняются в организации и осуществлении террористического акта, жертвой которого стал высокопоставленный военный. Расследование по данному уголовному делу завершено, его материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в Москве 17 декабря 2024 года был совершен спланированный теракт, жертвой которого стал генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Для покушения злоумышленники заложили на маршруте движения офицера взрывчатку мощностью 300 грамм в тротиловом эквиваленте. За совершённый подвиг генерал-лейтенант Кириллов удостоен высшей государственной награды — звания Героя России. Life.ru публиковал сводку известных данных о заказчиках и исполнителях этого преступления.

