Вдову убитого генерала Кириллова избрали сенатором от Костромской области

Светлана Кириллова, вдова погибшего начальника войск РХБ защиты генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, назначена сенатором от Костромской области. Об этом сообщил председатель региональной думы Алексей Анохин на первом заседании нового созыва парламента.

«Светлана Михайловна Кириллова наделена полномочиями сенатора РФ — представителя Костромской областной думы», — сказал он.

За её кандидатуру проголосовали все 30 зарегистрированных депутатов, один парламентарий воздержался. В своём выступлении новый сенатор поблагодарила коллег за поддержку и выразила намерение работать единой командой на благо региона. Депутат Вадим Козырев отметил, что Кириллова не понаслышке знает о долге и защите национальных интересов, а её избрание демонстрирует поддержку участников СВО и их семей.

Светлана Кириллова, родившаяся и выросшая в Костроме, работает главным экспертом в управлении начальника войск РХБ защиты Минобороны РФ и возглавляет женскую общественную организацию, занимаясь волонтёрской деятельностью.

Напомним, генерал-лейтенант Игорь Кириллов был убит 17 декабря 2024 года в Москве в результате спланированного теракта. Злоумышленник заложил взрывчатку мощностью 300 граммов в тротиловом эквиваленте на маршруте, которым офицер регулярно пользовался. Погибшему присвоили звание Героя России посмертно. Life.ru публиковал материал, где собрано всё, что известно о заказчиках и исполнителях этого преступления. В настоящее время следствие ожидает результатов экспертиз, назначенных в ходе расследования.