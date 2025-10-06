Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 октября, 01:37

Следствие ждёт заключения экспертиз по делу о гибели генерала Кириллова

РИАН: Следствие ожидает результаты экспертиз по делу генерала Кириллова

Обложка © VK / Минобороны РФ

Обложка © VK / Минобороны РФ

Следователи ожидают итогов экспертиз, назначенных в рамках расследования теракта, при котором погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов. После получения заключений материалы представят обвиняемым и их защитникам, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

Продление сроков объясняется необходимостью завершения комплекса следственных мероприятий. Эксперты должны подготовить заключения, после чего участники процесса получат к ним доступ. Также следствию предстоит соблюсти требования статьи 217 УПК РФ (Ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела).

Напомним, 17 декабря 2024 года в Москве был убит начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По данным экстренных служб, мощность взрывчатки составила 300 граммов в тротиловом эквиваленте, преступник заложил её в месте, где проходил Кириллов. Позже генералу посмертно было присвоено звание Героя России. Life.ru публиковал материал о заказчиках и исполнителях теракта.

«Вышел на кураторов в 2022-м»: ФСБ показала допрос шпиона, снимавшего С-300 в Крыму
«Вышел на кураторов в 2022-м»: ФСБ показала допрос шпиона, снимавшего С-300 в Крыму

Ранее россиянин получил восемь лет тюрьмы за оправдание теракта против Игоря Кириллова, а также других террористических атак Киева. Он призывал помогать СБУ вооружёнными нападениями на сотрудников Минобороны РФ и других правоохранителей. Кроме того, мужчина выказывал радость в связи с гибелью россиян во время украинских атак.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Убийство генерала Кириллова
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar