Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 октября, 07:25

Россиянин сядет на 8 лет за призыв убивать других офицеров вслед за генералом Кирилловым

Житель Костромы получил 8 лет за оправдание теракта против генерала Кириллова

Генерал-лейтенант, бывший начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты, Герой России (посмертно) Игорь Кириллов. Фото © VK / Минобороны РФ

Генерал-лейтенант, бывший начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты, Герой России (посмертно) Игорь Кириллов. Фото © VK / Минобороны РФ

Россиянин Евгений Шульга получил восемь лет тюрьмы за оправдание теракта против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты генерала Игоря Кириллова, а также других террористических атак Киева. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, 36-летний подсудимый был задержан в Костроме.

«Вторым Западным окружным военным судом вынесен обвинительный приговор гражданину РФ Шульге Евгению Геннадьевичу 1989 года рождения, признанному виновным в оправдании терроризма и призывах к осуществлению экстремистской деятельности», — уточнили в ЦОС.

Шульга публиковал в телеграм-канале посты, в которых высказывался в поддержку Киева, оправдывал убийство российского генерала Кириллова и призывал помогать СБУ вооружёнными нападениями на сотрудников Минобороны РФ и работников других правоохранительных структур. Кроме того, мужчина выказывал радость в связи с гибелью россиян во время украинских атак.

«‎Доброе утро! На пол!» Появилось видео задержания подростков за подготовку массовых убийств
«‎Доброе утро! На пол!» Появилось видео задержания подростков за подготовку массовых убийств

Напомним, 17 декабря 2024 года в Москве был убит начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По данным экстренных служб, мощность взрывчатки составила 300 граммов в тротиловом эквиваленте, преступник заложил её в месте, где проходил Кириллов. Позже генералу посмертно было присвоено звание Героя России. Life.ru публиковал материал о заказчиках и исполнителях теракта.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • ФСБ России
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar