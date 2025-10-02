Россиянин сядет на 8 лет за призыв убивать других офицеров вслед за генералом Кирилловым

Россиянин Евгений Шульга получил восемь лет тюрьмы за оправдание теракта против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты генерала Игоря Кириллова, а также других террористических атак Киева. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, 36-летний подсудимый был задержан в Костроме.

«Вторым Западным окружным военным судом вынесен обвинительный приговор гражданину РФ Шульге Евгению Геннадьевичу 1989 года рождения, признанному виновным в оправдании терроризма и призывах к осуществлению экстремистской деятельности», — уточнили в ЦОС.

Шульга публиковал в телеграм-канале посты, в которых высказывался в поддержку Киева, оправдывал убийство российского генерала Кириллова и призывал помогать СБУ вооружёнными нападениями на сотрудников Минобороны РФ и работников других правоохранительных структур. Кроме того, мужчина выказывал радость в связи с гибелью россиян во время украинских атак.