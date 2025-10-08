«Решаем в ручном режиме»: Новак не видит глобальных проблем с топливом в России

В России нет масштабных сложностей на топливном рынке, все вопросы решаются в «ручном режиме», поэтому сформирован оптимальный баланс спроса и предложения. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

«Занимаемся всем. В целом баланс спроса и предложения есть, и мы сегодня логистические вопросы, которые возникают, решаем в ручном режиме. Глобальных проблем нет», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что российское правительство разрабатывает меры для стабилизации ситуации с бензином на внутреннем рынке. Согласно предложениям вице-премьера Александра Новака, планируется временно отменить ввозные пошлины на бензин из Китая, Южной Кореи и Сингапура. Сейчас они составляют 5%. Такой шаг позволит увеличить поставки топлива в страну.