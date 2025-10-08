«Ни кроны из бюджета»: Чехия объявила о конце прямой финансовой помощи Украине

Чехия прекращает прямое бюджетное финансирование Украины и будет оказывать поддержку исключительно через структуры Европейского союза. Таковую позицию озвучил лидер победившего на парламентских выборах движения ANO Андрей Бабиш, передаёт издание Novinky.

«Мы утверждаем, что выделяем 60 миллиардов (крон, около 2,8 миллиарда долларов. — Прим. Life.ru) Европе, которая помогает Украине. Мы из нашего бюджета не будем давать Украине ни кроны. У нас нет денег для Чехии. Мы помогали Украине напрямую, а теперь будем помогать ей через Евросоюз», — заявил Бабиш.

По его словам, страна не может позволить себе прямую финансовую помощь, поскольку сама сталкивается с экономическими трудностями.

Ранее Андрей Бабиш отказал Украине в поставках снарядов и выступил против её членства в Европейском союзе. Он считает, что Чехии не стоит самостоятельно закупать боеприпасы для Украины. Хотя эту идею выдвинул президент Петр Павел, по его мнению, закупки вооружений должны осуществляться централизованно, под эгидой НАТО.