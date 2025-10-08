Российский священник возмутился из-за дизайна 500-рублёвой купюры без монастыря

Представитель Русской православной церкви раскритиковал концепцию новой банкноты номиналом 500 рублей, предполагающую исключение изображения Соловецкого монастыря. Об этом сообщает издание «Абзац» со ссылкой на заявление церковного представителя Альвиана Тхелидзе.

«Русская православная церковь возмутилась идеей Центробанка убрать с банкноты изображение Соловецкого монастыря. Представитель Церкви Альвиан Тхелидзе заявил, что не станет участвовать в голосовании, где «предлагают выбрать, каким образом убрать монастырь», — говорится в материале.

Тхелидзе выразил недоумение решением Центробанка, отметив, что в других православных странах денежные знаки традиционно украшают религиозные святыни, тогда как в России, по его словам, демонстрируют противоположную тенденцию. Критика последовала после запуска голосования по выбору символов для оформления новой купюры, посвящённой Северо-Кавказскому федеральному округу, которое исключает сохранение изображения монастыря независимо от результатов общественного опроса.

Напомним, что в народном голосовании за новый дизайн 500-рублёвой банкноты уже проголосовали свыше миллиона россиян. На купюре предлагают изобразить достопримечательности Северо-Кавказского округа: на лицевой стороне будет изображён сюжет, связанный с Пятигорском, а на оборотной — одно из знаковых мест для округа.